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إقتصاد

في أميركا... ارتفاع ملحوظ في نسب البطالة

Lebanon 24
04-05-2023 | 23:00
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ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأميركية من 229 ألف طلب إلى 242 ألف طلب متخطية التوقعات البالغة 240 ألف طلب.

وقالت وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 29 أبريل بلغت 242 ألفا بزيادة 13 ألفا مقارنة بالأسبوع السابق، مبينة أن المتوسط كان 239250، بزيادة 3500 عن المتوسط للأسبوع السابق.
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وبلغ معدل البطالة المؤمن عليها 1.2٪ للأسبوع المنتهي في 22 نيسان، وهو أقل بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق، وبلغ معدل البطالة المؤمن عليها مليون و805 آلاف. بينما كان المتوسط المتحرك لمدة 4 أسابيع مليون و828 ألف و250، بانخفاض قدره 4500 المتوسط  للأسبوع السابق.(Baha news)


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