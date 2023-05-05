مصارف خليجية ترفع الفائدة... اليكم التفاصيل

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رفعت السعودية والإمارات والبحرين، وقطر بالإضافة إلى سلطنة عُمان، أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، لمواكبة تحركات الفيدرالي الأميركي.وأقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة، متوافقاً مع توقعات الأسواق، لتصل إلى نطاق 5-5.25%.وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية.وقرر البنك المركزي السعودي، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75%.كما قرر "المركزي السعودي" وفق بيان، اطلعت عليه "العربية.نت"، يوم الأربعاء، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%.من جانبه، قرر البنك المركزي الإماراتي رفع أيضا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.15%.فيما قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك في ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد.وأوضح المركزي في بيان أنه رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.75% إلى 6.00%.كما رفع المركزي البحريني، سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.50% إلى 5.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.50% إلى 6.75%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.75% إلى 7.00%.وذكر المصرف المركزي أنه يتابع رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.وقال مصرف قطر المركزي الأربعاء، إنه قرر رفع أسعار فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء 25 نقطة أساس اعتبارا من الرابع من مايو، أيار.وأضاف البنك في بيان أنه رفع سعر الإيداع إلى 5.50% والإقراض إلى 6% وإعادة الشراء إلى 5.75%.وكان بيان سابق للبنك قد أفاد بأنه سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لكنه لم يعد متاحا على الموقع الإلكتروني وحل محله بيان جديد.وأعلن البنك المركزي العماني اليوم الخميس، عن رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس، بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس زيادة الفائدة بنفس المقدار.ورفع البنك سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية إلى 5.75%.(العربية)