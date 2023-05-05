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إقتصاد

أرقام غير مسبوقة... روسيا تعاني من البطالة

Lebanon 24
05-05-2023 | 08:00
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بلغت نسبة البطالة في روسيا في H`hv الماضي 3.5% عند الحد الأدنى التاريخي الذي سجله المؤشر في فبراير الماضي، بحسب ما نشرته بيانات وكالة الإحصاء الروسية "روس ستات" أمس.

وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في روسيا في مارس 2023 مستوى 2.609 مليون شخص، وهو ما يقل بمقدار 26 ألفا عن فبراير 2023.
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وتم تسجيل المستوى التاريخي السابق في يناير من هذا العام، حينها بلغ المؤشر 3.6%.

وقبل ذلك كان معدل البطالة في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر من العام 2022، عند 3.7%، وفي الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر من العام الماضي كان المؤشر عند مستوى 3.9%، وفي أغسطس 2022 عند 3.8%.

وفي الفترة من مايو وحتى يوليو من العام الماضي كان مؤشر البطالة عند 3.9%، وفي أبريل 2022 عند 4%، وفي مارس وفبراير من 2022 عند 4.1%، أما في يناير 2022 بلغ المؤشر 4.4%.(إنترفاكس)


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