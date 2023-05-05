إنخفاض الطلب... هل يؤدي الى "ازمة دولار"؟

Advertisement

قد يكون للولايات المتحدة جيش قوي، لكن قوتها الحقيقية تكمن في قيمة عملتها ومكانتها. ونظرًا لأن الدولار الأميركي يُنظر إليه على أنه العملة الاحتياطية العالمية، فإن أميركا لديها امتياز التحكم بالنظام المالي العالمي، وإدارة العجز الفيدرالي من دون الحاجة إلى القلق بشأن العواقب، وطباعة تريليونات الدولارات بشكل غير متوقع.وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "تسمح هذه الميزة الفريدة للولايات المتحدة أيضًا بالحفاظ على انخفاض الفائدة على ديونها المتراكمة وتزويد مواطنيها بمستوى معيشي. لكن إلى متى سوف يستمر هذا الأمر؟ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، احتفظت الولايات المتحدة بما يُشار إليه غالبًا باسم "امتياز باهظ" على الاقتصاد العالمي. من الدمار الذي خلفته الحرب، جاء صعود أميركا، ومعها استحواذها على معظم احتياطات الذهب في العالم ونصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي".وتابع الموقع، "تجنبت الولايات المتحدة المصاعب الاقتصادية المتمثلة في تخفيض قيمة عملتها بشكل أساسي من خلال تنفيذ الخطة البارعة لإنشاء الدولار النفطي. كان لهذه الفكرة البسيطة ولكن البعيدة المدى عواقب مالية وجيوسياسية كبيرة. في الأساس، أبرمت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اتفاقية وافق بموجبها السعوديون على بيع نفطهم بالدولار حصرًا واستثمار تلك الدولارات في سندات الخزانة الأميركية. في المقابل، قدمت أميركا للسعوديين ضمانة أمنية. ويعتبر النفط السلعة الأكثر تداولًا في العالم، ومن خلال تسعيره بالدولار، كان هناك طلب عالمي مضمون على العملة الأميركية".وأضاف الموقع، "كانت سياسة الدولار القوية التي انتهجتها أميركا ناجحة. ولكن بحلول أواخر التسعينيات، بدأ أمران بالظهور: اقتصاد الصين وإسراف أميركا. وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تحولت أميركا من كونها أكبر دائن في العالم إلى أن تصبح أكبر دولة مدين لها، وبدأ الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية متهورة استمرت طوال العقدين الماضيين. وفي أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، اشتكت الصين من كيفية قيام الولايات المتحدة بتخفيض قيمة الدولار من خلال تراكم الديون الكبير والطباعة المفرطة للنقود وبدأت في التعبير عن رغبتها في إدخال نظام مالي عالمي جديد. إلا أن مفهوم أن تحل أي عملة مكان الدولار هو مفهوم لا يمكن تصوره من قبل معظم العالم، إلا أن الأمر لم يعد كذلك".فبحسب الموقع، "أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تغيير الكثير من الأمور. لم تفرض الولايات المتحدة ودول الناتو عقوبات على روسيا فحسب، بل جمدت أيضًا احتياطاتها من الدولار الأميركي وأبعدتها عن نظام تحويل الدولار "سويفت". ورأت الصين في ما سبق فرصة، وشجعت العديد من الدول أن تحذو حذوها. حينها، بدأ السباق في إيجاد بدائل. وفي حين كان الغرب محقًا في مواجهة روسيا بسبب عدوانها غير المبرر، فقد استهانوا بالرد العالمي على هذه العقوبات. عادة ما تُبنى الأنظمة المالية على الثقة، وإذا تم تسليحها، فإنها تفقد الثقة اللازمة للاحتفاظ بهيمنتها. لذلك، وفي فترة تزيد قليلاً عن 12 شهرًا، حشدت البلدان في كل أنحاء العالم الشجاعة للبدء في مناقشة إنشاء طرق بديلة لإجراء التجارة والتسوية، فضلاً عن تقليل احتياطاتها من الدولار".وتابع الموقع، "يبقى السؤال المهم الذي لم تتم الإجابة عليه هو كيف ستستجيب الولايات المتحدة لتحركات نزع الدولرة. قد يكون لأي انخفاض مفاجئ في الطلب على الدولار الأميركي عواقب وخيمة على الأميركيين. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى حدوث أزمة بالدولار الأميركي تؤدي إلى تضخم مرتفع للغاية، أو حتى تضخم مفرط، وبدء دورة طباعة الديون والأموال التي يمكن أن تمزق النسيج الاجتماعي للمجتمع. باختصار، ستعتبر أي إدارة أميركية في نهاية المطاف أن أي تحركات لنزع الدولرة هي من الأمور المتعلقة بالأمن القومي".وأضاف الموقع، "على الرغم من معارضة أميركا المحتملة، فإن نزع الدولرة سيستمر، لأن معظم العالم غير الغربي يريد نظامًا تجاريًا لا يجعلهم عرضة لتسليح الدولار أو الهيمنة. ولم يعد الأمر يتعلق في ما إذا كان الأمر ممكناً أم لا، بل متى. إن أفضل ما يمكن أن نأمله هو عملية تسهل الانخفاض التدريجي في الطلب على الدولار على مدى فترة طويلة من الزمن، مما يسمح للولايات المتحدة والدول الأخرى بالتكيف وفقًا لذلك. قد يوفر النظام النقدي المتعدد الأقطاب ساحة لعب أكثر إنصافًا للبلدان الفقيرة وربما يمنح الولايات المتحدة والعالم استقرارًا اقتصاديًا وسياسيًا على المدى الطويل. وستظل النتيجة المحتملة لهذا الأمر فوضوية تمامًا وتنطوي على انخفاض في مستوى المعيشة للأميركيين".وختم الموقع، "ومع ذلك، يبدو هذا المسار حتميًا، ومثل هذا الخيار أفضل من الاضطراب الحتمي للسيناريوهات الأكثر تطرفاً التي شهدناها عبر التاريخ".