صعود للأسهم الأوروبية بفضل الرفع المحدود للفائدة وأرباح الشركات

Advertisement

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة إذ انتعشت المعنويات بفضل الرفع المحدود لسعر الفائدة الذي أقره البنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى نتائج لشركتي أديداس وأبل فاقت توقعات الأسواق.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، لكنه يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي. وقادت أسهم البنوك والطاقة المكاسب على المؤشر وارتفعت 1.2%و1.8% على الترتيب، في حين تراجعت أسهم التعدين 0.2% وفقا لرويترز.ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، في أصغر زيادة خلال دورة رفع الفائدة التي بدأت الصيف الماضي، مما رف، تكاليف الاقتراض إلى 3.25%. ولكنه أشار إلى أنه سيقدم على مزيد من التشديد في المستقبل.وقفز سهم أديداس 5.2% بعد إعلانها تحقيق نتائج أفضل من المتوقع في الربع الأول. (العربية)