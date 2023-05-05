الدولار يتراجع... ماذا عن اليورو؟

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تراجع الدولار قليلا أمام العملات الرئيسية الأخرى، اليوم الجمعة، إذ أدت مشاكل القطاع المصرفي لزيادة توقعات خفض الفائدة الأميركية في وقت لاحق من العام، فيما تتجه الأنظار إلى تقرير وظائف أميركي شهري مرتقب.وارتفع الجنيه الإسترليني، إلى أعلى مستوى في عام تقريبا، وعوض اليورو، بعض الخسائر التي تكبدها بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، ويتجه الين، لتحقيق أول مكسب أسبوعي منذ ما يقرب من شهر، مستفيدا من الطلب على الملاذات الآمنة.وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية الأخرى، قليلا إلى 101.31، متجها لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي.واستقر الدولار، عند 134.26 ين، لكن العملة اليابانية تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.5 بالمئة، بعد تكبدها خسائر لثلاثة أسابيع متتالية.وقفز الجنيه الإسترليني، إلى 1.2633 دولار، ليصل إلى أعلى مستوى منذ عام تقريبا. كما ارتفع بنحو 0.2 بالمئة إلى 87.44 بنس لليورو.وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1021 دولار، بعد أن تعرض لضغوط الخميس، وذلك بعد أن أبطأ البنك المركزي الأوروبي وتيرة زيادة أسعار الفائدة مع رفع قدره 25 نقطة أساس، مشيرا إلى أن التحركات السابقة كان لها تأثير على الاقتصاد.وكان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، من بين أكبر المستفيدين من انخفاض العملة الأميركية، إذ لامسا أعلى مستوياتهما في عدة أسابيع، ثم قلص النيوزيلندي مكاسبه لاحقا.ومقابل الفرنك السويسري، ارتفع الدولار بـ 0.64 بالمئة إلى 0.8915 فرنك. (سكاي نيوز)