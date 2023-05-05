نمو الوظائف الأميركية يدعم الدولار.. ماذا عن اليورو؟

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وأضافت الشركات 253 ألف وظيفة مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين بزيادتها 180 ألفا. كذلك، زاد متوسط الأجر في الساعة بمعدل سنوي بلغ 4.4 بالمئة متجاوزا التوقعات بارتفاعه 4.2 بالمئة.إلا أن بيانات آذار جرى تعديلها بالخفض إلى زيادة بواقع 165 ألف وظيفة بدلاً من زيادة 236 ألف وظيفة مثلما أُعلن سابقاً.وبحسب "رويترز"، فقد هبط الدولار في أيلول من أعلى مستوياته في 20 عاما مع استعداد المستثمرين لاحتمال أن يكون المجلس الاحتياطي الفيدرالي بصدد إنهاء دورة التشديد النقدي وبدء خفض أسعار الفائدة إن واصل الاقتصاد في التباطؤ.وصعد مؤشر الدولار لأعلى مستوى في الجلسة عند 101.77. وهبط اليورو إلى 1.0967 دولار. وقفز الدولار إلى 135.13 ين.