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إقتصاد

الإيثريوم ترتفع بأكثر من 6%.. ما السبب؟

Lebanon 24
06-05-2023 | 02:00
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ارتفع سعر الإيثريوم خلال تعاملات يوم أمس الجمعة حيث راهن المستثمرون على أحدث عملات الميم أو memecoins في عالم العملات المشفرة.

وارتفعت الإيثريوم بأكثر من 6% إلى 1991.05 دولار، وفقًا لـ Coin Metrics، فيما لا تزال أقل من المستوى الرئيسي 2000 دولار الذي اخترقته لفترة وجيزة في نيسان.
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في حين ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 2% لتصل إلى 29496.34 دولارًا، محاولة الاقتراب من مستوى 30 ألف دولار.

واستمر قلق المستثمرين منذ انهيار FTX، في انتظار تخلص السوق من المنصات والشركات غير المسؤولة أو غير الجادة التي ساهمت في بعض الأحداث الكارثية لعام 2022.

Memecoins مثل PEPE و SPONGE وكذلك dogecoin أو shiba inu مدفوعة بالشهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتكبد العديد من المستثمرين خسائر كبيرة من الاستثمار فيها.

فمثلاً، ارتفع رمز SpongeBob الذي تم إنشاؤه حديثًا (SPONGE) - والذي يعتمد على شخصية Spongebob Squarepants وتم إطلاقه الخميس 4 مايو/آيار - بنحو 600% منذ ذلك الحين ويتم تداوله بأقل من 1 سنت لكل عملة، وفقًا لـ CoinMarketCap.

وقال موقع CoinMarketCap إن Pepecoin (PEPE) - استنادًا إلى ميم الإنترنت Pepe the Frog - ارتفع بأكثر من 120% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واعتبر كونور رايدر محلل الأبحاث في Kaiko ان "أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الإيثيريوم يعود إلى عودة ظهور عملات الميم".

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