رحلات جوية إضافية بين طهران ودمشق

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أكد وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني مهرداد بذرباش أن سوريا وإيران مستعدتان لزيادة عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين البلدين من أجل تعزيز التجارة بين طهران ودمشق.كلام بذرباش جاء خلال لقاء جمعه مع رجال الأعمال الإيرانيين في مقر لجنة التنمية الإيرانية–السورية في دمشق، حيث استمع إلى هواجسهم ومشكلاتهم، ومن بينها الاستيراد والتصدير والعبور بين البلدين.وقد أكد الوزير الإيراني بهذا الصدد، الاتفاق بين إيران وسوريا لزيادة الرحلات الجوية في الأيام المقبلة.كما طالب رجال الأعمال الإيرانيين وزيرهم، بتسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع وحركة السفن المنتظمة من الموانئ الإيرانية إلى الموانئ السورية، وقد أبلغهم بذرباش بأن وزارته وتنفيذا لسياسات الحكومة، لن تدخر أي جهد لزيادة العلاقات السياسية والتجارية مع الدول المجاورة، وكذلك تنمية الاقتصاد الموجه للبحر.يأتي ذلك، في إطار زيارة تاريخية أجراها الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي إلى سوريا، حيث وقع مع الرئيس السوري بشار الأسد مذكرة تفاهم لخطة تعاون استراتيجي طويل الأمد بين البلدين.(روسيا اليوم)