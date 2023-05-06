أرقام تدق ناقوس الخطر.. طلبيات المصانع الألمانية تسجل أكبر انخفاض منذ نيسان 2020

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أظهرت بيانات جديدة ان الطلبيات لدى المصانع الألمانية سجّلت أكبر انخفاض في آذار الماضي منذ انتشار جائحة كوفيد-19 في عام 2020، وذلك في أحدث مؤشر على أن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه احتمال حصول انكماش.وتراجعت الطلبيات الجديدة التي تعطي مؤشرا على إنتاج المصانع، بشكل مفاجئ بنسبة 10.7% عن الشهر السابق بحسب ما أظهرت أرقام من هيئة الإحصاء الفيدرالية "ديستاتيس".ويعدّ هذا أكبر انخفاض منذ نيسان 2020 حين تسبّب فيروس كورونا بإنهاك الاقتصاد العالمي وسط قرارات الإغلاق وإقفال الحدود وفقا لـ"فرانس برس".وكانت الطلبات ترتفع في الأشهر الماضية معززة الآمال بأن ألمانيا تخرج من تداعيات حرب أوكرانيا وما تسببت به من أزمة طاقة، بشكل أفضل من المتوقع.لكنّ الأرقام الحديثة تدقّ ناقوس الخطر بشأن حالة الاقتصاد، حيث اعتبر الخبير الاقتصادي في بنك LBBW ينس-أوليفر نيكلاش أن هذا الانخفاض يشكل تحذيرا للمستثمرين.مؤشر على الانكماشوقال في مذكرة أبحاث "هذا الرقم يدمر ما كان يعتبر بداية سنة جيدة للصناعة الألمانية وهو مؤشر فعلي على انكماش".وأفادت ديستاتيس أن الانخفاض سُجّل في معظم مجالات القطاع الصناعي مع تراجع الطلبيات الأجنبية بنسبة 13.3% والطلبات المحلية بنسبة 6.8%.وقال الخبير الاقتصادي في "بنك بيرنبرغ" هولغر شميدنغ إن انخفاض الطلبات إذا تم النظر إليه بشكل منفصل، "يلقي بثقله على التوقعات لقطاع التصنيع الألماني".لكنه حذر من أنّ الصورة "متفاوتة جدا"، مشيرا إلى أن طلبات التصنيع في الفصل الأول فقط أظهرت بالواقع ارتفاعا طفيفا مقارنة مع نهاية 2022.ولفتت وزارة الاقتصاد أيضا إلى أن الطلبيات الجديدة كانت "متقلبة جدا" في الآونة الأخيرة وان مؤشرات ثقة الأعمال لا تزال عالية الاتجاه في نفس المنحى الذي بدأت به في وقت متأخر السنة الماضية.(العربية)