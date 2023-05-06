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إقتصاد
هكذا افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية
Lebanon 24
06-05-2023
|
03:09
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم السبت، على تسعيرة تراوحت ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهو السعر نفسه الذي سجله مساء أمس الجمعة.
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