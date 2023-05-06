هكذا افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم السبت، على تسعيرة تراوحت ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهو السعر نفسه الذي سجله مساء أمس الجمعة.



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