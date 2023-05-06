الدولار يرتفع... واليورو ينخفض

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ارتفع الدولار أمام سلة من العملات الأخرى، بعدما أظهرت بيانات أن أرباب العمل الأميركيين وظفوا عددا أكبر من المتوقع في شهر نيسان مع زيادة الأجور أيضا أكثر مما توقع خبراء الاقتصاد.وأضافت الشركات 253 ألف وظيفة مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين بزيادتها 180 ألفا.وزاد متوسط الأجر في الساعة بمعدل سنوي بلغ 4.4 بالمئة متجاوزا التوقعات بارتفاعه 4.2 بالمئة.لكن بيانات آذار جرى تعديلها بالخفض إلى زيادة بواقع 165 ألف وظيفة بدلا من زيادة 236 ألف وظيفة مثلما أُعلن سابقا.وصعد مؤشر الدولار لأعلى مستوى في الجلسة عند 101.77. وهبط اليورو إلى 1.0967 دولار.وقفز الدولار إلى 135.13 ين.وزاد الجنيه الإسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.2583 دولار. (سكاي نيوز)