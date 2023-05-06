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إقتصاد
على اي تسعيرة اقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
06-05-2023
|
14:00
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت، ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصرا ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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