صندوق النقد ينهي مهمته في هذه الدولة ويؤكد: التضخم مستمر!

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أشار صندوق النقد الدولي إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد البنغلاديشي مثل التضخم والنمو والاحتياطيات الأجنبية حيث أنهى مهمته في إطار برنامج القروض البالغة قيمته 4.7 مليار دولار.وقال الصندوق في بيان اختتام زيارة فريق الخبراء اليوم الأحد: "الضغوط التضخمية المستمرة والتقلبات المتزايدة للأوضاع المالية العالمية، فضلاً عن تباطؤ الشركاء التجاريين الرئيسيين لا تزال تؤثر على النمو واحتياطيات العملات الأجنبية والتاكا".وأكد صندوق النقد الدولي أنه سيجري المراجعة الأولى للتسهيل الائتماني الممدد، وتسهيل التمويل الممدد وترتيبات التعزيز والاستدامة في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ".ومن المتوقع أن تنخفض الاحتياطيات إلى 29.86 مليار دولار، وهو الأدنى في سبع سنوات، بعد سداد فاتورة الواردات لشهرين الأسبوع المقبل.وانخفضت الصادرات بنسبة 16.5% إلى 3.95 مليار دولار في أبريل مقارنة بالعام السابق مع تباطؤ الطلبات من تجار الملابس بالتجزئة. انخفضت التحويلات الواردة التي تساعد في ميزان مدفوعات الدولة بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 1.68 مليار دولار في نيسان. (العربية)