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إقتصاد

على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
07-05-2023 | 13:34
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصرا ما بين 94200 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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