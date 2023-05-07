23
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
07-05-2023
|
13:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصرا ما بين 94200 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كلامٌ جديد عن سعر الدولار.. أمرٌ طارئ قد يُبدّله!
Lebanon 24
كلامٌ جديد عن سعر الدولار.. أمرٌ طارئ قد يُبدّله!
08/05/2023 00:38:56
08/05/2023 00:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة بـ"آلاف الدولارات" في الجنوب.. هكذا استولى مجهولون على "خزنة"!
Lebanon 24
سرقة بـ"آلاف الدولارات" في الجنوب.. هكذا استولى مجهولون على "خزنة"!
08/05/2023 00:38:56
08/05/2023 00:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
على اي تسعيرة اقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
على اي تسعيرة اقفل الدولار مساء اليوم؟
08/05/2023 00:38:56
08/05/2023 00:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... واليورو ينخفض
Lebanon 24
الدولار يرتفع... واليورو ينخفض
08/05/2023 00:38:56
08/05/2023 00:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
سعر الصرف
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يعلنه خبير زلازل لبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!
Lebanon 24
خبرٌ يعلنه خبير زلازل لبناني عن "هزّة اليوم".. ما كشفه مهم جداً!
05:52 | 2023-05-07
07/05/2023 05:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المصارف تبدي استعدادها لضخ ملياري دولار لتحقيق النمو
Lebanon 24
المصارف تبدي استعدادها لضخ ملياري دولار لتحقيق النمو
23:29 | 2023-05-06
06/05/2023 11:29:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تناولوا الـ"برغر" من مطعم مشهور... عائلة تتعرض للتسمم
Lebanon 24
تناولوا الـ"برغر" من مطعم مشهور... عائلة تتعرض للتسمم
03:19 | 2023-05-07
07/05/2023 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون.. ماذا قيلَ عن قوّتها؟
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون.. ماذا قيلَ عن قوّتها؟
04:46 | 2023-05-07
07/05/2023 04:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيب لبناني يتميّز في اوروبا ... انجاز يفتخر به لبنان
Lebanon 24
طبيب لبناني يتميّز في اوروبا ... انجاز يفتخر به لبنان
02:30 | 2023-05-07
07/05/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:00 | 2023-05-07
العراق يطلب مساعدة دولية لإنقاذ أنهاره من الجفاف
09:56 | 2023-05-07
هذا ما سجله دولار السوق الموازية عصرا
08:00 | 2023-05-07
انخفاض غير مسبوق... كم بلغت أسعار النفط في أوروبا؟
07:15 | 2023-05-07
صندوق النقد ينهي مهمته في هذه الدولة ويؤكد: التضخم مستمر!
05:00 | 2023-05-07
بعد افلاس بعض المصارف الأميركية... هذا ما ينتظر أوروبا
02:00 | 2023-05-07
أسعار الغذاء ترتفع عالميا... اليكم آخر الارقام
فيديو
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
08/05/2023 00:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
00:00 | 2023-05-06
08/05/2023 00:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
08/05/2023 00:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact