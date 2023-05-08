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إقتصاد

هولندا... هذا ما ستفعله لاحتواء التضخم

Lebanon 24
08-05-2023 | 02:00
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قال كلاش كنوت رئيس البنك المركزي الهولندي، اليوم الأحد، إن عمليات رفع أسعار الفائدة التي ينفذها البنك المركزي الأوروبي بدأت تؤتي ثمارها لكن المزيد سيكون مطلوبا لاحتواء التضخم.

أدلى كنوت بالتصريحات لبرنامج تلفزيوني هولندي، وهو عضو أيضا في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي وفقا لـ"رويترز".
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رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.25%، اليوم الخميس الماضي 4 مايو ، كما كان متوقعا.

وأبقى البنك خياراته مفتوحة بشأن التحركات المستقبلية مع استمرار معركته لمكافحة التضخم المرتفع في منطقة اليورو.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي في بيان: "توقعات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدًا". مع الإعلان الأخير، سينتقل سعر الفائدة القياسي للبنك إلى 3.25% اعتبارًا من 10 مايو.

يأتي القرار بعد أن أظهرت أرقام التضخم الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع زيادة في المعدل الرئيسي إلى 7% لشهر أبريل، وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، بشكل طفيف إلى 5.6%.

قال البنك المركزي يوم الخميس: "انخفض التضخم الرئيسي خلال الأشهر الأخيرة، لكن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال قوية".(العربية) 
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