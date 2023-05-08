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إقتصاد
الدولار.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
08-05-2023
|
03:37
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الإثنين، على تسعيرة تراوحت ما بين 94400 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وأقفل سعر صرف الدولار مساء أمس الأحد على تسعيرة تراوحت ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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