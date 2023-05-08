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إقتصاد

عملة "بيتكوين" تتراجع 4% بعد مشاكل سحوبات

Lebanon 24
08-05-2023 | 13:00
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أعادت منصة "باينانس" تفعيل طلبات سحب عملة "بيتكوين" من منصتها بعد أن كانت أوقفتها لمرتين خلال 12 ساعة.

وكانت منصة "باينانس" قد أوقفت سحوبات العملاء من عملة "بيتكوين" بسبب "ازدحام شبكة "بلوك تشين" الخاصة بالعملة، قبل أن تعلن في وقت لاحق اليوم الاثنين استئناف العمليات بعد رفع الرسوم على المعاملات.
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وتراجع سعر عملة "بيتكوين" بأكثر من 4%، صباح اليوم الاثنين لتهبط دون مستويات 28 ألف دولار. (العربية) 
المصدر: العربية
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