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إقتصاد
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار.. توقعات بوصوله الى 2100 دولار
Lebanon 24
08-05-2023
|
10:15
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار وترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي النقدية المستقبلية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% عند 2020.80 دولار للأونصة. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 2029.30 دولار.
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وفي هذا السياق، قال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى "كيه.سي.إم تريد" إن أي مؤشرات على تراجع التضخم ستضعف العملة الأميركية بسبب توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وهو ما قد يؤدي إلى صعود الذهب.
وأضاف ووترر أن الذهب سيكون من بين "المستفيدين الرئيسيين" إذا كانت هناك علامات أخرى على ضعف الاقتصاد الأميركي وقد تتحرك الأسعار إلى 2100 دولار عاجلا وليس آجلا.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 25.67 دولار للأوقية. كما صعد كل من البلاتين 0.5% إلى 1064.03 دولار والبلاديوم 1.5% إلى 1513.11 دولار. (العربية)
المصدر:
العربية
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