إرتفاع لافت بأرباح "العربية للطيران"

إرتفعت أرباح شركة العربية للطيران بنسبة 17 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 342 مليون درهم (93 مليون دولار)، بفضل القفزة الكبيرة في أعداد المسافرين.

وقالت شركة الطيران الاقتصادي، في بيانها، الاثنين، إن إيراداتها في الربع الأول من العام ارتفعت إلى 1.42 مليار درهم بزيادة 27 بالمئة على أساس سنوي.

Advertisement

ونقلت الشركة أكثر من 3.9 مليون مسافر في الربع الأول بارتفاع نسبته 59 بالمئة مقارنة بعدد المسافرين الذين تم نقلهم في نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفع معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023 بنسبة 8 بالمئة مسجلا معدل وقدره 85 بالمئة.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران": "بالرغم من استمرار التحديات الاقتصادية وعدم اليقين الجيوسياسي، فإن تركيزنا على زيادة هامش العائدات والحفاظ على الكفاءة التشغيلية ساعد الشركة في تحقيق النتائج المالية والتشغيلية القوية".

وأضافت العربية للطيران، خلال الربع الأول من العام 9 وجهات جديدة انطلاقا من مراكز عملياتها السبع في دولة الإمارات والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان لتوفر خدماتها بأسطول مكون من 68 طائرة جديدة من طراز ايرباص A320 و A321.