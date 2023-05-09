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إقتصاد

31 مصرفا بوضع "كارثي".. الخسائر تجاوزت الـ 50 %!

Lebanon 24
09-05-2023 | 02:00
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أبلغ 722 مصرفا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بخسائر غير محققة في رأسمالهم، تجاوزت الـ50%، وتقدر حالة 31 من هذه البنوك بأنها "كارثية".

 وتظهر البيانات أن البنوك الأميركية الثلاثة التي أفلست هذا العام First Republic Bank وSilicon Valley Bank وSignature Bank، تعادل أكثر من 25 بنكا انهار خلال أزمة عام 2008.
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وتقدر قيمة أصول هذه البنوك الثلاثة بـ 532 مليار دولار، أي أكثر بمقدار 526 مليار دولار من أصول البنوك الـ 25 التي انهارت فترة الركود العظيم.

ووفقا لتقارير بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى خسائر كبيرة غير محققة في الأوراق المالية الاستثمارية وفي بعض الحالات خفض تكلفة رأس المال الحقيقي".

وأشارت التقارير، إلى أنه مع "ارتفاع أسعار الفائدة، قد تواجه البنوك التي تعاني من خسائر كبيرة في القيمة السوقية تحديات مالية وإدارة ومخاطر متزايدة".

وبناء على التقارير الواردة، انخفض إجمالي الودائع في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مرة أخرى، حيث انخفض إلى 10.54 تريليون دولار، مقارنة بـ 10.61 تريليون دولار في الأسبوع السابق، وبلغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته من 40 عاما.

ونوه خبراء أميركيون، بأنه لا يزال هناك عام ونصف قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، ويبدو أن الاحتياطي الفيدرالي مجبر على العمل كفرع لحملة الرئيس جو بايدن الانتخابية، ويتم التكتم على الأخبار السيئة من جميع الوسائل الممكنة. (روسيا اليوم)

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