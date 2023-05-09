Advertisement

إقتصاد

أسعار النفط ترتفع.. ما السبب؟

Lebanon 24
09-05-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1064758-638192234656061181.png
Doc-P-1064758-638192234656061181.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% عند تسوية تعاملات جلسة الإثنين الثامن من أيار وسط انحسار المخاوف من ركود اقتصادي في أميركا، وترقب لصدور تقرير التضخم هناك في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.3% إلى 77.01 دولار للبرميل، كما صعدت عقود النفط الأميركي بنسبة 2.6% عند 73.16 دولار للبرميل.
Advertisement

وكان خام برنت قد اختتم الأسبوع الماضي منخفضاً بنحو 5.3% فيما تراجع الخام الأميركي 7.1%، مسجلين أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وكشف تقرير لـGoldman Sachs أن المخاوف بشأن الطلب على المدى القريب وزيادة الإمدادات كانت مبالغ فيها.

كما قال أولى هانسن رئيس إدارة استراتيجية السلع لدى Saxo Bank في تصريحات نقلتها رويترز إن الانخفاض الأخير لأسعار النفط كان مبالغاً فيه.

هذا وتترقب الأسواق صدور التقرير الشهري لأوبك حول مستويات الإنتاج يوم الخميس.(cnbc)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2023-05-09
10:31 | 2023-05-09
09:35 | 2023-05-09
09:30 | 2023-05-09
09:07 | 2023-05-09
08:43 | 2023-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website