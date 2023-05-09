أسعار النفط ترتفع.. ما السبب؟

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% عند تسوية تعاملات جلسة الإثنين الثامن من أيار وسط انحسار المخاوف من ركود اقتصادي في أميركا، وترقب لصدور تقرير التضخم هناك في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.3% إلى 77.01 دولار للبرميل، كما صعدت عقود النفط الأميركي بنسبة 2.6% عند 73.16 دولار للبرميل.وكان خام برنت قد اختتم الأسبوع الماضي منخفضاً بنحو 5.3% فيما تراجع الخام الأميركي 7.1%، مسجلين أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ نوفمبر تشرين الثاني.وكشف تقرير لـGoldman Sachs أن المخاوف بشأن الطلب على المدى القريب وزيادة الإمدادات كانت مبالغ فيها.كما قال أولى هانسن رئيس إدارة استراتيجية السلع لدى Saxo Bank في تصريحات نقلتها رويترز إن الانخفاض الأخير لأسعار النفط كان مبالغاً فيه.هذا وتترقب الأسواق صدور التقرير الشهري لأوبك حول مستويات الإنتاج يوم الخميس.(cnbc)