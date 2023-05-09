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إقتصاد

على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
09-05-2023 | 03:09
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إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 94200 و 94500 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر صرف الدولار قد سجل مساء أمس ما بين 94300 و 94600 ليرة للدولار الواحد.
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