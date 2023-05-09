على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 94200 و 94500 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر صرف الدولار قد سجل مساء أمس ما بين 94300 و 94600 ليرة للدولار الواحد.