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إقتصاد

استقرار في أسعار الذهب.. وهذا هو السبب

Lebanon 24
09-05-2023 | 23:54
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حافظت أسعار الذهب اليوم الأربعاء على استقرارها في ظل انتظار المتعاملين لبيانات التضخم الأميركية المقررة في وقت لاحق اليوم مما قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
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ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش. ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي في أسعار المستهلكين الأساسية لشهر نيسان.

وتراهن الأسواق حاليا بنسبة 83 بالمئة على أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في حزيران.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ويراقب المستثمرون عن كثب التطورات المحيطة بسقف الدين الأميركي.

واتفق الرئيس جو بايدن وكبار المشرعين أمس الثلاثاء على إجراء المزيد من المحادثات بهدف كسر الجمود بشأن رفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار قبل ثلاثة أسابيع فقط من احتمال إجبار البلاد على التخلف عن السداد بشكل غير مسبوق.(سكاي نيوز)




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