أسعار النفط هبطت.. ما علاقة مخزونات الخام الأميركية؟

Advertisement

أدت بيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي بالضغط على أسواق النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ كشفت البيانات عن زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية وسط حالة ترقب من المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية لشهر نيسان والتي قد تعطي مؤشرا لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المقبل بشأن أسعار الفائدة.وفي إشارة محتملة على ضعف الطلب، ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 أيار فيما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 399 ألف برميل حسبما أفاد معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزونات النفط اليوم الأربعاء.وفي الوقت نفسه، تترقب السوق أرقام مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نيسان والمقرر صدورها الأربعاء.تحرك الأسعاروانخفض خام برنت 53 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 76.91 دولار للبرميل في الساعة 0249 بتوقيت غرينتش كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا أو 0.73 بالمئة إلى 73.18 دولار ليقلص مكاسب الجلسة السابقة، بحسب بيانات "رويترز".(سكاي نيوز)