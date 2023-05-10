30.6%... هذا ما سجله معدل التضخم في المدن المصرية

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في نيسان انخفض إلى 30.6% على أساس سنوي مقارنة مع 32.7% في آذار.

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