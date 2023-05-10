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إقتصاد

30.6%... هذا ما سجله معدل التضخم في المدن المصرية

Lebanon 24
10-05-2023 | 02:52
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أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في نيسان انخفض إلى 30.6% على أساس سنوي مقارنة مع 32.7% في آذار.
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