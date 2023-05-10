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إقتصاد

إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية

Lebanon 24
10-05-2023 | 03:21
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاربعاء تسعيرة تراوحت ما بين 94300 ليرة للشراء و94600 ليرة للمبيع.

وكان قد أقفل الدولار مساء أمس الثلاثاء مسجلا ما بين 94400 و 94700 ليرة.

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