أسعار النفط تتراجع

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تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، منهية موجة صعود استمرت ثلاثة أيام بعد أن أثارت زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأميركية مخاوف من ضعف الطلب، وأشارت بيانات التضخم إلى احتمال بقاء أسعار الفائدة الأميركية عند مستوى مرتفع.وانخفض خام برنت 60 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 76.84 دولار للبرميل. كما تراجع خام نايمكس 69 سنتا،أو 0.9 بالمئة، إلى 73.02 دولار. (سكاي نيوز)