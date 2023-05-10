بعد تراجع الدولار... ما التوقّعات بشأن أسعار الذهب؟

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حافظ الذهب على مكاسبه اليوم الأربعاء، في تعاملات متقلبة نسبيا إذ تراجع الدولار بعد أن جاءت بيانات التضخم الأميركية متماشية مع التوقعات بشكل كبير مما عزز الرهانات على أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤقتا رفع أسعار الفائدة.وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أعلنت وزارة العمل الأميركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 بالمئة الشهر الماضي، وهو ما جاء وفق التوقعات.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2035.69 دولار للأونصة، فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2042.70 دولار للأونصة.وقال بعض المحللين إن الذهب قد يحاول مرة أخرى أن يسجل ارتفاعات قياسية بالنظر إلى استمرار المخاوف الاقتصادية بما في ذلك قلق من التخلف عن سداد الديون في الولايات المتحدة مع استمرار المحادثات حول رفع سقف الدين.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة تغيرا طفيفا لتصل إلى 25.62 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1107.94 دولار وزاد البلاديوم 3.1 بالمئة إلى 1618.26 دولار. (سكاي نيوز)