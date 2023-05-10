دولارات مصادرة من رجل أعمال روسي... هل تستخدمها واشنطن لإعادة إعمار أوكرانيا؟

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حولت الولايات المتحدة للمرة الأولى ملايين الدولارات التي صادرتها من رجل أعمال روسي نافذ إلى صندوق لإعادة إعمار أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء.وجاء في بيان لوزير العدل، ميريك غارلاند، أن نحو 5,4 ملايين دولار من أموال رجل الأعمال الروسي كونستانتين مالوفييف صودرت وسلمت لوزارة الخارجية لكي تستخدم في "إصلاح الأضرار التي أحدثتها الحرب الروسية الجائرة".ومالوفييف رجل أعمال جمع ثروته في القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات والإعلام، وقد وجه إليه الاتهام في أبريل 2022 بخرق العقوبات المفروضة على خلفية الحرب الانفصالية التي دعمتها روسيا في منطقة دونباس في أوكرانيا في العام 2014 وضمها شبه جزيرة القرم.وقالت السلطات الأميركية إن مالوفييف هو مصدر رئيسي لتمويل الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق الأوكراني.بالإضافة إلى توجيه الاتهام، وضعت الإدارة الأميركية يدها على أصول لمالوفييف بـ5,4 ملايين دولار، غالبيتها على شكل استثمارات في مصرف في تكساس.وأمرت الولايات المتحدة بمصادرة أصول عدد من رجال الأعمال الروس لوجود صلة بينها وبين أحداث العام 2014 والغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022.وقال غارلاند "إنه أول تحويل تجريه الولايات المتحدة لأموال روسية مصادرة من أجل إعادة إعمار أوكرانيا، ولن يكون الأخير".(الحرة)