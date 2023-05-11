31
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
خبير عن احتمال تخلف أميركا عن السداد: صيف ساخن بانتظارنا
Lebanon 24
11-05-2023
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف من تداعيات تخلف الولايات المتحدة عن السداد، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر على الاقتصاد العالمي ككل.
واستشهد الخبير بكلمات الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أشار إلى أنه في حال حدوث تعثر للولايات المتحدة فإن العالم بأسره سيواجه مشاكل والاقتصاد الأميركي سوف ينزلق إلى الركود.
Advertisement
وعلق نازاروف على ذلك قائلا: "يبدو أن أيا من الجانبين (الديمقراطين والجمهوريين) لن يستسلم، وهو ما يعدنا بصيف حار".
وأشار إلى أن تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد على ديون الحكومة الأميركية تجاوزت تكلفة ديون الحكومة اليونانية.
وأمس حذر بايدن، من أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيولد صعوبات ومشاكل تطال جميع أنحاء العالم، وقال خلال حضوره ملتقى بنيويورك: "إذا تخلفنا عن سداد ديوننا، فإن العالم كله سيواجه مشاكل". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار من السّوق.. ماذا فعل مصرف لبنان؟
13:43 | 2023-05-11
11/05/2023 01:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن انفصالهما.. جيسيكا عازار تنشر صورة زوجها وهكذا علّقت عليها
Lebanon 24
بعد أنباء عن انفصالهما.. جيسيكا عازار تنشر صورة زوجها وهكذا علّقت عليها
00:59 | 2023-05-11
11/05/2023 12:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان فاضح ميريام كلينك "تتنزه" في وسط بيروت.. شاهدوا ردة فعل المارة لدى رؤيتها (صور)
Lebanon 24
بفستان فاضح ميريام كلينك "تتنزه" في وسط بيروت.. شاهدوا ردة فعل المارة لدى رؤيتها (صور)
03:48 | 2023-05-11
11/05/2023 03:48:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
09:45 | 2023-05-11
11/05/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيطاليا.. فيديوهات ترصد المشهد وسيارات تحترق وسط الشارع!
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ إيطاليا.. فيديوهات ترصد المشهد وسيارات تحترق وسط الشارع!
06:12 | 2023-05-11
11/05/2023 06:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:24 | 2023-05-11
رئيس الوزراء الجورجي ينتقد دعوة الغرب لمقاطعة روسيا تجاريا
14:00 | 2023-05-11
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
12:33 | 2023-05-11
صندوق النقد يحذر من مخاطر تخلف أميركا عن سداد ديونها
11:52 | 2023-05-11
بيانٌ من جمعية المصارف.. تنبيهٌ وتحذير من أمر خطير يحصل
11:22 | 2023-05-11
الدولار يرتفع.. وتفاصيل تكشف ما حدث!
09:45 | 2023-05-11
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته عصر اليوم؟
فيديو
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نيزك عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل.. شاهدوا الفيديو
00:27 | 2023-05-11
12/05/2023 01:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
مسيّرة تلقي على جندي روسي ما جعله يستسلم للقوات الأوكرانية.. فيديو يوثق ما حصل
23:11 | 2023-05-10
12/05/2023 01:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
12/05/2023 01:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact