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إقتصاد

خبير عن احتمال تخلف أميركا عن السداد: صيف ساخن بانتظارنا

Lebanon 24
11-05-2023 | 13:00
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حذر الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف من تداعيات تخلف الولايات المتحدة عن السداد، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر على الاقتصاد العالمي ككل.

واستشهد الخبير بكلمات الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أشار إلى أنه في حال حدوث تعثر للولايات المتحدة فإن العالم بأسره سيواجه مشاكل والاقتصاد الأميركي سوف ينزلق إلى الركود. 
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وعلق نازاروف على ذلك قائلا: "يبدو أن أيا من الجانبين (الديمقراطين والجمهوريين) لن يستسلم، وهو ما يعدنا بصيف حار".

وأشار إلى أن تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد على ديون الحكومة الأميركية تجاوزت تكلفة ديون الحكومة اليونانية.


وأمس حذر بايدن، من أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيولد صعوبات ومشاكل تطال جميع أنحاء العالم، وقال خلال حضوره ملتقى بنيويورك: "إذا تخلفنا عن سداد ديوننا، فإن العالم كله سيواجه مشاكل". (روسيا اليوم)   


المصدر: روسيا اليوم
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