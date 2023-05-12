تراجع أسعار الذهب

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تراجعت أسعار الذهب الجمعة، مع ارتفاع الدولار، لكن استمرار المخاوف الاقتصادية والمواجهة المتعلقة بسقف الديون الأميركي كبح خسائر المعدن الأصفر.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2010.29 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعا 0.3 بالمئة خلال الأسبوع. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2015.00 دولار.ويميل الذهب إلى تحقيق مكاسب خلال أوقات الضبابية الاقتصادية أو المالية باعتباره ملاذا آمنا، بينما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة أيضا إلى زيادة الإقبال على الأصول التي لا تدر عائدا.وتأخذ الأسواق حاليا في الحسبان احتمالا بنسبة 92.8 بالمئة أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في حزيران.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت فضية في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23.98 دولار للأوقية.وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1083.24 دولار.وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1558.50 دولار.