تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

Advertisement

انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 24 ألف ليرة والبنزين 98 اوكتان 24 ألف ليرة والمازوت 22 ألف ليرة وقارورة الغاز 41 الف ليرة.وأصبحت الاسعار كالاتي:البنزين 95 أوكتان 1.635.000 ليرةالبنزين 98 أوكتان 1.677.000 ليرةالمازوت 1.399.000 ليرةالغاز 913.000 ليرة