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إقتصاد

الدولار يعاود ارتفاعه.. هذا ما سجله صباح اليوم

Lebanon 24
12-05-2023 | 02:51
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 94400 و 94700 ليرة للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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