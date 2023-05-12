أسعار النفط تتجه لتسجيل رابع خسائر أسبوعية

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تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة على درب رابع انخفاض أسبوعي لها، إذ جددت المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين المخاوف بشأن نمو الطلب على الوقود في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم.ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أو 0.49%، إلى 74.61 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 30 سنتا، أو 0.42%، إلى 70.57دولار.والخامان في طريقهما للتراجع نحو 1% خلال الأسبوع في أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية منذ تشرين الثاني 2021. ومع توقف المحادثات حول سقف ديون الحكومة الأميركية وتجدد المخاوف من أن بنكا أميركا آخر يواجه أزمة، يتزايد القلق من دخول الولايات المتحدة في حالة ركود.كما أعاد التراجع في القروض الجديدة للشركات في الصين وضعف البيانات الاقتصادية التي صدرت هناك هذا الأسبوع الشكوك حول تعافيها من قيود كوفيد.وارتفع النفط في وقت سابق اليوم الجمعة، بعد انخفاضه في الجلستين السابقتين، استنادا إلى بعض توقعات الطلب بعد تصريحات من وزير الطاقة الأميركي بأن الولايات المتحدة قد تعيد شراء النفط لملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بمجرد انتهاء بعض المبيعات في حزيران.وقالت الحكومة الأميركية إنها ستشتري النفط عندما تكون الأسعار ثابتة في نطاق 67-72 دولارا للبرميل أو أقل.