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إقتصاد
العراق يتوقع أن يبدأ مشروع توتال بالنصف الثاني من 2023
Lebanon 24
12-05-2023
|
10:45
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قال باسم محمد، وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج، الجمعة، إن العراق يتوقع أن تبدأ توتال إنرجيز العمليات في مشروع تأجل طويلا للنفط والغاز والطاقة المتجددة بتكلفة 27 مليار دولار في النصف الثاني من العام الحالي بعد وضع اللمسات النهائية على عقود جانبية مع شركة النفط الحكومية.
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وأضاف محمد أن شركتي توتال إنرجيز ونفط البصرة "بصدد الانتهاء من بعض الإجراءات التعاقدية والوثائق اللازمة لتفعيل العقد".
وأردف قائلا "الاجتماعات مستمرة مع توتال لتجنب أي تأخير وسيتم تفعيل العقد في النصف الثاني من العام الحالي لبدء العمليات".
وأُبرم الاتفاق في عام 2021 وبموجبه تُنفذ توتال إنرجيز أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمار أولي قدره عشرة مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما، لكنه تأجل وسط خلافات بين السياسيين العراقيين حول الشروط.
وأعلن العراق الشهر الماضي الموافقة على حصة أقل في المشروع نسبتها 30 بالمئة، وهو ما أحيا الاتفاق الذي تأمل بغداد في أن يجذب الاستثمار الأجنبي للعودة إلى بلد يشهد استقرارا نسبيا بعد صراع وتوترات لسنوات. كما سيكون لشركة قطر للطاقة حصة في المشروع. (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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