هذه الأموال المُتبقية لدى الحكومة الأميركية.. خبير اقتصادي يُحذر

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توقع الخبير الاقتصادي الروسي ألكسندر نازاروف، أن تنفد الأموال التي تملكها وزارة الخزانة الأميركية في غضون شهر، مشيرا إلى أن 154 مليار دولار فقط بقيت في حساب الوزارة الأميركية.وقال الخبير في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" أمس الجمعة: "بقي 154 مليار دولار فقط في حساب الخزانة الأميركية. إذا لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق بشأن زيادة سقف الديون، فستنفد هذه الأموال في غضون شهر وستضطر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وقف البرامج الاجتماعية وعدم دفع رواتب المعلمين وموظفي الخدمة المدنية".وأرفق الخبير الاقتصادي المنشور برسم بياني يظهر الأموال المتبقية في حساب الوزارة الأميركية بتاريخ 10 أيار 2023.وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، من أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيولد صعوبات ومشاكل تطال جميع أنحاء العالم.وفي كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية " نتيجة لصعود سقف الدين وبلوغه 31.381 تريليون دولار.وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن الحكومة لن تتمكن من مواصلة الوفاء بجميع التزاماتها، بحلول 1 حزيران 2023، إذا لم يتم اتخاذ قرار بشأن سقف الدين. (روسيا اليوم)