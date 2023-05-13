هذه الوظائف والمهن الأكثر طلبًا خلال الـ 2023 و2024





لذلك، فإن معرفة الوظائف الأكثر طلبًا والدول التي تبحث عن العمالة يعتبر أمرًا ذات أهمية قصوى للباحثين عن العمل والمتخصصين في الموارد البشرية.

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وفقًا للدراسات الأخيرة التي تقوم بها شركة "تارغت" المتخصصة في أبحاث الأجور و الموارد البشرية ، فإن العديد من الدول تشهد نموًا اقتصاديًا وتحتاج إلى مزيد من العمالة المؤهلة وغير المؤهلة.



وفيما يلي أهم المهن المطلوبة خلال عامي 2023 و2024، والدول التي تحتاج إلى العمالة بشدة، بالإضافة إلى بعض المؤشرات المهمة لسوق العمل في الشرق الأوسط خلال الربع الأول من عام 2023.



1. تقنية المعلومات والاتصالات



تحظى مهن تقنية المعلومات والاتصالات بالطلب الأكبر في العديد من الدول، ويشمل ذلك البرمجيات والتطبيقات الحديثة والتقنيات اللاسلكية وشبكات الحاسوب، ويتوقع أن تشهد هذه المهن طلبًا كبيرًا في الفترة المقبلة، وخاصةً في الدول المتقدمة التي تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير وخاصة التكنولوجيا المالية. تعتبر الوظائف والمهن الأكثر طلبًا في سوق العمل من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها الكثيرون. وفي الواقع، فإن فهم المهن المطلوبة يمكن أن يساعد الأفراد في توجيه حياتهم المهنية وتخصصاتهم الأكاديمية.لذلك، فإن معرفة الوظائف الأكثر طلبًا والدول التي تبحث عن العمالة يعتبر أمرًا ذات أهمية قصوى للباحثين عن العمل والمتخصصين في الموارد البشرية.وفقًا للدراسات الأخيرة التي تقوم بها شركة "تارغت" المتخصصة في أبحاث الأجور و الموارد البشرية ، فإن العديد من الدول تشهد نموًا اقتصاديًا وتحتاج إلى مزيد من العمالة المؤهلة وغير المؤهلة.وفيما يلي أهم المهن المطلوبة خلال عامي 2023 و2024، والدول التي تحتاج إلى العمالة بشدة، بالإضافة إلى بعض المؤشرات المهمة لسوق العمل في الشرق الأوسط خلال الربع الأول من عام 2023.1. تقنية المعلومات والاتصالاتتحظى مهن تقنية المعلومات والاتصالات بالطلب الأكبر في العديد من الدول، ويشمل ذلك البرمجيات والتطبيقات الحديثة والتقنيات اللاسلكية وشبكات الحاسوب، ويتوقع أن تشهد هذه المهن طلبًا كبيرًا في الفترة المقبلة، وخاصةً في الدول المتقدمة التي تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير وخاصة التكنولوجيا المالية.

2. الرعاية الصحية

تعد الرعاية الصحية من المجالات الأكثر ازدهارًا ونموًا في العالم، ويتوقع أن تشهد زيادة في الطلب خلال السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن تزداد الحاجة إلى العاملين في المجال الصحي، مثل الأطباء والتمريض، واتجهت الدول الآن إلى تخفيض سنوات الدراسة لسرعة زيادة سد العجز الموجود.

معدلات التشغيل والبطالة في المنطقة

في مصر، تشهد البلاد تحسنًا طفيفًا في معدلات التشغيل، حيث ارتفع معدل التشغيل إلى 42.5% في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 41.4% في الربع الأخير من عام 2022.



وبالنسبة لمعدلات التضخم، فإن مصر تشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم بنسبة 5.6% في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بنسبة 4.6% في الربع الأخير من عام 2022، ويمكن لارتفاع معدلات التضخم أن يؤثر على الاقتصاد العام في البلاد.



أما في المنطقة بشكل عام، فإن بعض الدول تشهد ارتفاعًا في معدلات التشغيل، حيث يبلغ معدل التشغيل في الإمارات 88.5% في الربع الأول من عام 2023، وفي السعودية 60.3% في الفترة نفسها.



وبالنسبة للبطالة، فإن بعض الدول تعاني من معدلات عالية، حيث يبلغ معدل البطالة في لبنان 41% في الربع الأول من عام 2023، وفي تونس 16.4% خلال نفس الفترة.



أما بخصوص معدلات الأجور، فإن بعض الدول تشهد زيادة في الأجور، حيث ارتفعت في الإمارات بنسبة 2.6% في الربع الأول من عام 2023، وفي السعودية بنسبة 1.9%.(cnbc)



