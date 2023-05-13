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إقتصاد

الدولار يرتفع.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية

Lebanon 24
13-05-2023 | 02:55
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الصباح اليوم السبت تسعيرة تراوحت ما بين الـ 95500 والـ 96500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وأقفل سعر صرف الدولار مساء امس الجمعة على تسعيرة تراوحت ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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