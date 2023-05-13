"السياحة" السعودية ترصد 600 مليون ريال للترويج لموسم الصيف

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قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن الوزارة تكثف جهودها واستعدادها لإطلاق حملة موسم الصيف لهذا العام، حيث أكملت جميع القطاعات جاهزيتها لموسم سياحي قوي وجاذب، رُصد له أكثر من 600 مليون ريال للتعريف بالوجهات السياحية في المملكة.وأضاف الوزير، خلال اللقاء الشهري لوزير السياحة مع المستثمرين في قطاع السياحة بالسعودية، أن نسبة نمو الإنفاق السياحي الداخلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي بلغت 45% مقارنة بالربع الأول من عام 2022.و"جاء ذلك مدعوماً بالبداية القوية للسياحة الوافدة هذا العام، وتحقيق أعلى معدل عدد ربعي للسياح من خارج السعودية لجميع الأغراض، إذْ يقدر بـ(7.8 مليون) بنسبة نمو 64% مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وقد أسهم تطوير التأشيرات وتسهيل إجراءاتها، إلى جانب جهود الترويج والتوزيع في الدول المستهدفة، فضلاً عن زيادة الإقبال على العمرة، في تحقيق هذه النتائج"، وفقاً للوزير.وعلى صعيد إقبال الزوار السيَّاح من خارج المملكة، فقد تصدرت مكة المكرمة الوجهات بـ4.4 مليون سائح، وجاءت الرياض في المركز الثاني من حيث عدد السياح بسبب زيادة القادمين بالتأشيرة السياحية والقادمين لزيارة الأهل والأصدقاء، فيما حققت الدمام والخبر زيادة في إجمالي عدد السياح بنسبة 96% على الربع الأول من عام 2019؛ بسبب زيادة أعداد الزوّار السيَّاح الوافدين من البحرين وقطر لغرضي الترفيه وزيارة الأهل والأصدقاء. (العربية)