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إقتصاد

خدمة جديدة من أمازون.. شبكة توصيل أسرع قريباً

Lebanon 24
14-05-2023 | 02:04
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أعلنت شركة أمازون، عملاق بيع التجزئة عبر الإنترنت، أنها تقوم بتحسين شبكة التوصيل الخاصة بعد الخروج من جائحة كوفيد-19، مما سمح لها بزيادة سرعات التسليم وخفض التكاليف، مع تقليل انبعاثات الكربون الخاصة بالشركة.
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وذكرت الشركة قلّلت الوقت المطلوب للتسليم وأعادت تشكيل نظام إدارة المخزون الخاص به، وكذلك قدرات البحث لإظهار العناصر الأقرب للعملاء، الأمر الذي أدى إلى وصول المنتجات إلى نقاط تماس أقل بنسبة 12 بالمئة قبل تسليمها.

في وقت يتّسم فيه الطلب الاستهلاكي بالتباطؤ، بذلت أمازون وغيرها من شركات بيع التجزئة عبر الإنترنت جهودا لخفض تكاليف التوصيل للمنازل والسلع المستردة.

ونظراً لأن الشركة تقلص التكاليف بعد فترة من النمو الهائل، فقد اتخذت العديد من الخطوات لخفض التكاليف المتعلقة بالتسليم في جميع أنحاء الشركة.
 
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