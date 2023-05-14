G7 والاتحاد الأوروبي يحظران إعادة تشغيل خطوط أنابيب الغاز الروسية

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلاً عن مسؤولين مشاركين في المفاوضات أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي سيحظران واردات الغاز الروسي عبر المسارات التي قطعت فيها موسكو الإمدادات.



وقالت الصحيفة إن القرار، الذي من المقرر أن يضع قادة مجموعة السبع اللمسات النهائية عليه في قمة تبدأ الجمعة في مدينة هيروشيما اليابانية، سيمنع استئناف صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى دول مثل بولندا وألمانيا، إذ قطعت موسكو الإمدادات في العام الماضي.

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