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إقتصاد

مصر.. بيع 162.2 مليون سهم للمصرية للاتصالات مقابل 3.75 مليار جنيه

Lebanon 24
14-05-2023 | 05:00
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أعلن موقع البورصة المصرية، الأحد، تنفيذ بيع نحو 162.2 مليون سهم من الشركة المصرية للاتصالات في السوق الثانوية بالبورصة، بقيمة إجمالية 3.75 مليار جنيه (نحو 121.3 مليون دولار).
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