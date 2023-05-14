مصر.. بيع 162.2 مليون سهم للمصرية للاتصالات مقابل 3.75 مليار جنيه

أعلن موقع البورصة المصرية، الأحد، تنفيذ بيع نحو 162.2 مليون سهم من الشركة المصرية للاتصالات في السوق الثانوية بالبورصة، بقيمة إجمالية 3.75 مليار جنيه (نحو 121.3 مليون دولار).



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