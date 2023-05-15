كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة صباح اليوم الإثنين تسعيرة تتراوح ما بين 94400 و 94500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.وأقفل سعر صرف الدولار مساء أمس الأحد تسعيرة تراوحت ما بين 94200 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.