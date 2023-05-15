31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
15-05-2023
|
02:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة صباح اليوم الإثنين تسعيرة تتراوح ما بين 94400 و 94500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وأقفل سعر صرف الدولار مساء أمس الأحد تسعيرة تراوحت ما بين 94200 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعتباراً من اليوم.. هكذا أصبحت رواتبكم بالليرة والدولار
Lebanon 24
اعتباراً من اليوم.. هكذا أصبحت رواتبكم بالليرة والدولار
15/05/2023 13:05:48
15/05/2023 13:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف جديد للحوالات والصرافة في سوريا... كم بلغت الليرة مقابل الدولار؟
Lebanon 24
سعر صرف جديد للحوالات والصرافة في سوريا... كم بلغت الليرة مقابل الدولار؟
15/05/2023 13:05:48
15/05/2023 13:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الدولار بلا ضوابط.. والنزاع القضائي المصرفي يزيد الضغط على الليرة
Lebanon 24
سعر الدولار بلا ضوابط.. والنزاع القضائي المصرفي يزيد الضغط على الليرة
15/05/2023 13:05:48
15/05/2023 13:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
واقع الانتخابات التركية يؤثر على الليرة... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
واقع الانتخابات التركية يؤثر على الليرة... اليكم التفاصيل
15/05/2023 13:05:48
15/05/2023 13:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
الليرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بطلق ناريّ بالرأس... وفاة نجل مرافق السيّد نصرالله
Lebanon 24
بطلق ناريّ بالرأس... وفاة نجل مرافق السيّد نصرالله
09:43 | 2023-05-14
14/05/2023 09:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يرقص "الدبكة" ويُوزّع الأموال (فيديو)
Lebanon 24
نائب يرقص "الدبكة" ويُوزّع الأموال (فيديو)
10:30 | 2023-05-14
14/05/2023 10:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة حول ترشيح فرنجية... هذا ما كشفته مصادر عين التينة
Lebanon 24
معلومات جديدة حول ترشيح فرنجية... هذا ما كشفته مصادر عين التينة
13:24 | 2023-05-14
14/05/2023 01:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ عن قهوة "النسكافيه"... هل تُسبب السرطان؟
Lebanon 24
خبر مهمّ عن قهوة "النسكافيه"... هل تُسبب السرطان؟
08:48 | 2023-05-14
14/05/2023 08:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من امام منزله... خطف مواطن لبناني
Lebanon 24
من امام منزله... خطف مواطن لبناني
15:04 | 2023-05-14
14/05/2023 03:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:00 | 2023-05-15
حركة عقارية لافتة.. القطاع يستعيد أنفاسه والايجابيات تلوح في الأفق
05:30 | 2023-05-15
"الألم بدأ الآن يؤتي ثماره".. كيف تمكنت اليونان من تحقيق الانتعاش الاقتصادي؟
05:00 | 2023-05-15
التعميم 165... لتخفيض ال Banknotes وعدم تهديد الودائع
05:00 | 2023-05-15
صندوق النقد وباكستان... اليكم آخر المستجدات
04:36 | 2023-05-15
واقع الانتخابات التركية يؤثر على الليرة... اليكم التفاصيل
02:00 | 2023-05-15
الركود في اميركا... هذا ما حذر منه البيت الابيض
فيديو
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
15/05/2023 13:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
04:46 | 2023-05-13
15/05/2023 13:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
02:30 | 2023-05-13
15/05/2023 13:05:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact