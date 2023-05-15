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إقتصاد

اندماج تاريخي بقطاع الذهب يكشف عن أكبر شركة تعدين في العالم

Lebanon 24
15-05-2023 | 13:00
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وافقت شركة "نيومونت" Newmont Corp الأميركية على شراء "نيوكريست" Newcrest Mining الأسترالية في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 28.8 مليار دولار أسترالي (19.2 مليار دولار أميركي)، بما في ذلك الديون، مما يعزز مكانة شركة التعدين الأميركية كأكبر منتج للذهب في العالم.
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وسيحصل حاملو "نيوكريست" على 0.4 سهم في "نيومونت" مقابل كل سهم يمتلكونه، مما يمنحهم ملكية 31% من المجموعة المدمجة، حسب ما قالت الشركات اليوم الاثنين. كما سيحصلون أيضاً على أرباح خاصة معفاة من الضرائب بما يصل إلى 1.10 دولار لكل سهم.

وتعد الصفقة أكبر عملية اندماج واستحواذ على الإطلاق لشركة تعدين ذهب، متجاوزة صفقة شراء "نيومونت" بقيمة 12.3 مليار دولار لشركة "غولدكورب" Goldcorp في عام 2019، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويأتي اقتراح "نيومونت" في الوقت الذي تقترب فيه تجارة السبائك من تحقيق رقم قياسي. وستعزز الشركة التي تتخذ من دنفر بالولايات المتحدة مقراً لها، مواردها من النحاس، وهو معدن يُنظر إليه على أنه حيوي لمساعدة العالم على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وتواجه شركات تعدين الذهب في جميع أنحاء العالم احتمال ركود الإنتاج، وصعوبة استخراج الاحتياطيات، وارتفاع تكاليف المدخلات. يُنظر إلى تحديات الصناعة هذه على أنها حافز لمزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث تسعى الشركات إلى زيادة الحجم لتعزيز الإنتاج وتحسين الكفاءات من خلال وفورات الحجم. (العربية) 
المصدر: العربية
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