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إقتصاد

الدولار يتراجع عن أعلى مستوى له في 5 أسابيع.. ماذا عن اليورو؟

Lebanon 24
15-05-2023 | 07:28
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انخفض الدولار بشكل طفيف من أعلى مستوى له في خمسة أسابيع، الاثنين، بعد استمراره مرتفعا لفترة من الوقت، مع ترقب الأسواق لنتائج المفاوضات المستمرة بين البيت الأبيض والجمهوريين.

وقال محللون إن هناك عوامل عديدة قد تكون وراء الارتفاع الأخير للدولار من بينها المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن أزمة سقف الدين والنمو الاقتصادي العالمي الذي يدفع إلى شراء العملة التي تعتبر ملاذا آمنا.
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وقال ألفين تان، رئيس إدارة استراتيجية بورصات آسيا في "آر.بي.سي" كابيتال ماركتس، إن ارتفاع عائدات السندات الأميركية خلال اليومين الماضيين دعم الدولار.


ويؤدي ذلك إلى احتمال أن يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الشهر المقبل مرة أخرى، فقد ارتفعت نسبة التوقعات بأن يقوم الفيدرالي بذلك إلى 21.2 بالمئة على مؤشر CME FedWatch الذي يقيس توقعات الأسواق حول هذا الأمر.


تحركات أسواق العملات

وارتفع اليورو 0.27 بالمئة مقابل الدولار الاثنين إلى 1.088 دولار بعد انخفاضه 1.54 بالمئة في الأسبوع السابق.

وساعد ذلك على تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.19 بالمئة إلى 102.49 نقطة ليقل قليلا عن أعلى مستوى سجله في خمسة أسابيع عند 102.75 نقطة وكان قد لامسه في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.28 بالمئة إلى 1.248 دولار بعد انخفاضه 1.45 بالمئة الأسبوع الماضي. (العربية)    

المصدر: سكاي نيوز عربية
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