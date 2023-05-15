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إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يرفع توقعاته للنمو والتضخم معا للعام الجاري

Lebanon 24
15-05-2023 | 16:00
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رفعت المفوضية الأوروبية، الاثنين، توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2023 في منطقة اليورو إلى مستويات أكثر تفاؤلا من تلك الصادرة أواخر العام الماضي، رغم أن تراجع التضخم عن المستويات القياسية التي سجّلها أبطأ بكثير "مما كان متوقعا"، وهو ما دفعها لرفع توقعاتها للتضخم أيضا.
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ورفعت المفوضية توقعاتها للنمو للعام الجاري بـ0,2 نقطة إلى 1,1 في المئة، كما رفعت توقعات النمو للعام 2024 في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا بـ0,1 نقطة إلى 1,6 في المئة، ورفعت توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا برمته للعام 2023، رغم أنها بقيت أقل من تلك المسجّلة في منطقة اليورو عند حوالى واحد في المئة.

وقال المفوّض الأوروبي للاقتصاد، باولو جنتيلوني، في بيان إن "الاقتصاد الأوروبي في وضع أفضل مما توقعنا الخريف الماضي"، وأضاف "بفضل الجهود الدؤوبة لتعزيز أمن الطاقة لدينا وسوق عمل صامد بشكل لافت وتخفيف القيود على الإمدادات، تجنّبنا ركودا في الشتاء ونستعد لنمو معتدل هذا العام والعام المقبل".

وتمّت مراجعة توقعات التضخم في منطقة اليورو ورفعها إلى 5,8 في المئة للعام 2023 مقارنة مع 5,6 في المئة في التوقعات السابقة.


وحذّر البيان الصادر من المفوضية الأوروبية من أنه "فيما يبقى التضخم مرتفعا، يتوقع أن يتم تشديد شروط التمويل أكثر". (سكاي نيوز) 

المصدر: سكاي نيوز
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