Advertisement

إقتصاد

للحفاظ على الأمن الغذائي العربي... السعودية تقدم 10 مليارات دولار

Lebanon 24
16-05-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1067360-638198164330844345.jpg
Doc-P-1067360-638198164330844345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بأن المملكة حريصة على توفير الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة العربية.

وبين أن التحديات العالمية تتطلب تطوير نماذج اقتصادية ومالية مستدامة تساهم في تعزيز المرونة لمواجهة التحديات والمخاطر، وأشار إلى أن الرياض قدمت 10 مليارات دولار للحفاظ على الأمن الغذائي العربي.
Advertisement

وأوضح خلال انطلاق أعمال المجتمع الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية، أنه نتج عن الأزمات العالمية المتتالية تحديات تنموية واقتصادية مشتركة أظهرت لنا أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. 

وأشار إلى أن السعودية عملت على تطوير عدد من المبادرات لمواجهة التحديات المستجدة في العالم والمنطقة العربية، من ضمنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ونهج الاقتصاد الدائري الكربوني التي ستساهم في تحقيق الأهداف الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية والاستمرار في إمدادات الطاقة التي يحتاجها العالم. 

وأضاف أن السعودية عملت أيضا على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تقديم 10 مليارات دولار للحفاظ على الأمن الغذائي العربي، والتحديات المرتبطة بالديون في دول المنطقة. (أرقام)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2023-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2023-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:16 | 2023-05-16
23:19 | 2023-05-15
16:00 | 2023-05-15
13:43 | 2023-05-15
13:00 | 2023-05-15
11:00 | 2023-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website