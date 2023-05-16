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إقتصاد
للحفاظ على الأمن الغذائي العربي... السعودية تقدم 10 مليارات دولار
Lebanon 24
16-05-2023
|
02:00
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صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بأن المملكة حريصة على توفير الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة العربية.
وبين أن التحديات العالمية تتطلب تطوير نماذج اقتصادية ومالية مستدامة تساهم في تعزيز المرونة لمواجهة التحديات والمخاطر، وأشار إلى أن الرياض قدمت 10 مليارات دولار للحفاظ على الأمن الغذائي العربي.
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وأوضح خلال انطلاق أعمال المجتمع الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية، أنه نتج عن الأزمات العالمية المتتالية تحديات تنموية واقتصادية مشتركة أظهرت لنا أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
وأشار إلى أن السعودية عملت على تطوير عدد من المبادرات لمواجهة التحديات المستجدة في العالم والمنطقة العربية، من ضمنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ونهج الاقتصاد الدائري الكربوني التي ستساهم في تحقيق الأهداف الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية والاستمرار في إمدادات الطاقة التي يحتاجها العالم.
وأضاف أن السعودية عملت أيضا على تعزيز الأمن الغذائي من خلال تقديم 10 مليارات دولار للحفاظ على الأمن الغذائي العربي، والتحديات المرتبطة بالديون في دول المنطقة. (أرقام)
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