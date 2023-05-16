دولار السوق الموازية.. هذا ما سجله صباحاً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 94400 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



Advertisement وكان قد أقفل مساء أمس الاثنين ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.