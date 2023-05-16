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إقتصاد
دولار السوق الموازية.. هذا ما سجله صباحاً
Lebanon 24
16-05-2023
|
03:16
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 94400 و94600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان قد أقفل مساء أمس الاثنين ما بين 94300 و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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