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إقتصاد

"الخسائر صادمة".. "الأوروبي للتنمية": الزلزال يرهق اقتصاد تركيا

Lebanon 24
16-05-2023 | 11:10
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خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقعاته لاقتصادات البلدان التي يتواجد فيها إلى 2.2 بالمئة خلال 2023، مقارنة بتوقعات سابقة عند 2.3 بالمئة.

وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى بدء تراجع التضخم بعد ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا، لكن لا يزال متوسط التضخم 14,3 بالمئة في مناطق نشاط البنك خلال مارس.
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وبالنظر للاقتصاد التركي، خفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد البلاد بسبب تأثير الزلزال المدمر، بنصف نقطة مئوية إلى 2,5 بالمئة عام 2023، بعد تسجيلها نموا بنسبة 5,6 بالمئة عام 2022 مدفوعا أساسا بسياسة نقدية وصفها البنك بأنها "غير تقليدية"، تشمل خفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم إلى 85 بالمئة خلال عام واحد في أكتوبر قبل أن ينخفض مؤخرا إلى 50 بالمئة.
 
ووفق تقديرات البنك، تتجاوز أضرار الزلزال 100 مليار دولار، لكن جهود إعادة الإعمار ستدفع النمو عام 2024 ليبلغ 3 بالمئة.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بياتا يافورشيك، إنه "في السنوات الأخيرة، أعطت تركيا الأولوية للنمو على استقرار الاقتصاد الكلي. هناك حدّ للمدة التي يمكن فيها تجاهل القوانين الأساسية للاقتصاد".

وأضافت أنه في الوقت الذي تتجه فيه تركيا نحو جولة ثانية لانتخاباتها الرئاسية، فإنه "بغض النظر عمن سيفوز، تنتظر خيارات صعبة الحكومة المقبلة". (سكاي نيوز عربية) 
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